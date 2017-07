Heidi Klum ha sorpreso e galvanizzato tutti i suoi quasi 4 milioni di follower, condividendo uno scatto sul suo seguitissimo profilo Instagram che la ritrae in topless e con le calze a rete in ufficio. La testimonial e stilista di una linea di moda con la nota catena tedesca di supermercati Lidl ha accompagnato la foto hot con la seguente didascalia: “Un altro giorno in ufficio”.

“A 44 anni Heidi dimostra di aver un fisico incredibile – scrive il Daily Mail – e non ha nulla da invidiare alle colleghe che hanno la metà delle sue primavere”. Siamo d’accordo anche noi!

L’ex angelo e testimonial di Victoria’s Secret ha avuto 4 figli. La prima, Leni, è nata dal rapporto con Flavio Briatore nel 2004, mentre Henry (2005), Johan (2006) e Lou (2009) sono figli del cantante Seal, che Heidi ha sposato nel 2005 e che ha adottato anche la sua prima figlia. A 44 anni è ancora una super mamma al top della forma, non credete?