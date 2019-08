I manichini curvy sfatano il cliché dei leggings solo per magre

Pensi di non avere il fisico giusto per indossare un leggings? I manichini curvy dimostrano come questi pantaloni siano adatti a tutte le taglie.

Il recente cambio di visione sulla figura della donna sta coinvolgendo in maniera radicale il modo di concepire l’abbigliamento: ora curvy è bello, per fortuna, i canoni di riferimento non sono più il magro e l’essenziale, ma piacciono anche l’abbondante e il formoso. La donna è bella e completa nelle sue forme, può essere sensuale sempre e comunque, è una sua dote innata. Sulla scia di questa nuova immagine femminile cresce la consapevolezza di un corpo da esaltare, a prescindere dal peso e dalle misure. Iniziata a New York, la moda dei manichini curvy sta prendendo piede anche in Europa: l’obiettivo è sensibilizzare le donne, e non solo a non aver paura di indossare capi comodi come i leggings, ad esempio, che oltre a risultare perfetti per lo sport, valorizzano la silhouette. Perché sì, anche chi non ha il fisico asciutto e tirato fa sport e spesso lo fa anche molto bene.

Sensibilizzazione e consapevolezza: il corpo femminile non va snaturato

Gli anni ’90 e soprattutto i primi del 2000 avevano incanalato i canoni di bellezza femminili verso un’unica visione: magro è bello. Le conseguenze di questa tendenza erano state devastanti, soprattutto sulle più giovani; anoressia e problemi alimentari erano diventati una vera e propria piaga.

Le proteste e i tentativi di sensibilizzazione hanno finalmente portato la consapevolezza che il corpo femminile è bello, anche se non solo pelle e ossa. I manichini curvy sono lo specchio di una nuova corrente di pensiero: indossano leggings aderenti accanto ai classici modelli fit, senza sfigurare. Le curve sono sensuali e si possono valorizzare in diversi modi, oggi come non mai grazie anche alle innovazioni tecnologiche nel settore dell’abbigliamento.

Leggings push up, effetto sollevante e modellante, per sentirsi più belle in ogni occasione

I leggings push up, evoluzione del classico leggings, sono pantaloni pensati appositamente per chi vuole esaltare la propria silhouette in modo naturale, in ogni momento della giornata. Il grande vantaggio offerto da questi pantaloni è la loro versatilità: possono essere utilizzati per qualsiasi occasione, per lo sport o per il tempo libero, basta solo abbinarli nel modo corretto e adeguato alla situazione.

I push up non creano un lato B perfetto, non sostituiscono la chirurgia estetica, ma armonizzano le forme del corpo con un effetto modellante e sollevante che coinvolge i fianchi, i glutei e le cosce. Sono ideali per lo sport, perché aderiscono alla linea in modo continuo, favorendo la massima mobilità.

