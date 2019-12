Il senso della sartoria Made in Italy per il Pantone Classic Blu. Nei 12 mesi a venire sarà questa nuance elegante e senza tempo, intensa e rassicurante, a scandire la palette delle nostre vite. Viviamo in un’epoca che richiede fede e fiducia. È questo tipo di costanza e confidenza che esprime il Pantone 19-4052 Classic Blue.



Un blu sconfinato che evoca la vastità del cielo serale, il Classic Blue ci sprona a guardare oltre l’ovvio e a espandere il nostro pensiero, sfidandoci a pensare più profondamente, aprire la nostra prospettiva e il nostro flusso di comunicazione.







Il colore moda 2020 ci parla di calma, profondità, stabilità. Ci induce all’introspezione e stimola la resilienza, respinge l’aggressività e ci apre a nuovi orizzonti. Al termine di un decennio, ci invita a indossare lenti blu e a guardarci indietro per guardare (meglio) in avanti. Ci distoglie dalle tendenze colore effimere e riporta alle radici cromatiche dell’eleganza. Prepariamoci dunque a (ri)fare spazio al blu nelle nostre vite e nei nostri guardaroba.





Non potevano mancare le proposte di artigianato e sartoria Made in Italy che prontamente si sono impadronite di questa nuance e hanno realizzato ad arte piccoli capolavori di manifattura. Gli zoccoli gioiello Le Gabrielle della collezione Ecate Sacro e Profano. In legno di faggio e pelle, dipinte a mano.