Incidente piccante per Heidi Klum: la gonna si spacca proprio sul Lato B

Incidente piccante e bollente per Heidi Klum. La gonna della 46enne supermodella, stilista e conduttrice televisiva tedesca naturalizzata statunitense si è spaccata proprio all’altezza del Lato B. Il video condiviso sul profilo Instagram dalla stessa Heidi mostra la top model che dopo l’incidente hot improvvisa una simpatica danza.

In realtà sarebbe una bella strategia pubblicitaria per il suo brand di intimo. Molti utenti hanno parlato di trovata pubblicitaria per promuovere la sua nuova linea intimo, tanto che tra gli hashtag del post si legge #heidiklumintimates.

Visualizza questo post su Instagram WOOPSY ????? #heidiklumintimates Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum) in data: 27 Lug 2019 alle ore 3:42 PDT

Bisogna ammettere che trovata pubblicitaria o incidente piccante, Heidi ha riconquistato subito il popolo della Rete.

