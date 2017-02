Come indossare i leggings: abbinamenti e consigli di stile

I leggings hanno rivoluzionato l’armadio di ogni ragazza. Moda e comodità a portata di mano. Non sembrava vero, eppure il must della moda femminile è il fulcro centrale di diversi abbinamenti.

Ma sappiamo davvero come indossarli? Molto spesso li si indossa a tutti i costi, finendo per cadere in mise troppo volgari o per mettere in risalto proprio quei difetti di cui non si va fieri.

Vediamo 6 preziosi consigli per scegliere e abbinare i leggings:

Leggings neri. Il diffusissimo capo nero ha salvato la serata di molte ragazze. Attenzione però alla qualità, perché potrebbero sgranarsi in prossimità di gambe e glutei. Scegliete un leggings nero elasticizzato, coprente e resistente, particolarmente cool con un pullover oversize d’inverno o una maglia di cotone d’estate. Leggings a tinta unita. Questa scelta colorata permette di essere fashion e ordinate in pochi minuti. È un leggings che permette di giocare con colori e disegni: leggings a tinta unita e maglia floreale/fantasia oppure leggings con stampe fantasiose e maxi maglia a tinta unita. Leggins-top crop. Per evitare di apparire volgare e mettere in mostra il fondo schiena, i leggings andrebbero sempre indossati con un maglione/maglia lunga, almeno fino ai glutei. In contro tendenza, invece, sta impazzando la moda dell’abbinamento leggings-top crop, un top che arriva in prossimità dell’ombelico. Si tratta di teenagers, ragazze e showgirl molto molto magre che optano per un leggings in pieno stile pantalone skinny, magari con tasche ed effetto denim. Una giacca, un cardigan medio-lungo o una camicia denim possono essere utili se proprio non si vuole rinunciare a questa tendenza. Leggings-mini vestiti. Un abbinamento interessante è leggings con vestito, magari un mini abito con gonna a pieghe o a ruota oppure un camicione. L’importante è che il vestito non sia troppo lungo, altrimenti l’effetto sarà troppo castigato e unfashionable. Leggings in pelle o in ecopelle. La scelta di un materiale di questo tipo conferisce al look un tono molto più rock, soprattutto se abbinato con felpa oversize variopinta. I leggings di pelle o ecopelle sono anche una scelta audace per un’occasione importante: un body con scollatura profonda, un blazer e degli accessori chic renderanno l’outfit davvero accattivante. Leggings e scarpe. Il dilemma è sempre dietro l’angolo: che tipo di scarpa indossare? Diciamo che la scelta della calzatura deve ‘calzare’ all’intero outfit: sneakers per un look più casual, tronchetto con tacco per un abbigliamento più raffinato o decolleté con tacco a spillo per una mise più elegante.