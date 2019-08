Iris Apfel svela i suoi segreti di bellezza: la modella di 97 anni stupisce tutti

Iris Apfel ha svelato i suoi segreti di bellezza durante un’intervista concessa al Corriere della Sera. La modella di 97 anni stupisce sempre tutti. La star over dell’agenzia IMG Models, la stessa che segue anche super top del calibro di Gigi Hadid e Gisele Bündchen, non ha ovviamente molta concorrenza ed è probabilmente la più anziana ragazza da copertina vivente.

Iris Apfel è già molto conosciuta sui social network, in particolar modo su Instagram, dove vanta oltre 1,2 milioni di follower. Fra pochi giorni, il prossimo 29 agosto, Iris è pronta a festeggiare un altro traguardo: spegnerà 98 candeline.

Al Corriere della Sera ha descritto il suo guardaroba. «Il mio guardaroba è in crescita e continuo a regalare cose e rifornire musei – ha dichiarato con ironia la modella 97enne -. Ora sto costruendo una bellissima collezione per il museo Peabody Essex. Sta subendo una trasformazione e un’espansione favolosa. Sono molto emozionato perché avremo una piccola mostra di alcuni dei miei vestiti e vari abiti appartenuti al mio defunto marito. È un dato di fatto, a settembre stanno aprendo la loro prima fase, il pavimento della moda. Quindi ne sono molto entusiasta».

Che cosa non indossa più? «Beh, penso che devi usare il buon senso ed essere appropriato – ha spiegato la modella -. Devi vestirti per te e per la tua età. Se sei invecchiato non significa che devi andare in giro con un sacco di tela e coprirti di cenere! Ovviamente, alla mia età non indossi più minigonne o mostri il tuo décolleté: è una cosa ovvia ma intelligente da fare. Altrimenti direi, vestiti per l’occasione e indossa abiti adatti al tuo corpo e a te stesso».

Per il futuro vorrebbe fare un bel viaggio in India, perché è molto innamorata della cultura e delle tradizioni del continente dell’Asia Meridionale.

Redazione-iGossip