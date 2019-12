Italia Independent punta su occhiali spaziali alla Star Wars. L’azienda di Lapo Elkann ha presentato la collezione con un’edizione limitata di occhiali a mascherina, composta da 90 pezzi. Ispirata agli stormtrooper, le unità d’assalto dell’Esercito imperiale, impreziosito da una finitura fotoluminescente.

Per i piccoli fan, l’azienda ha invece creato una collezione completa di occhiali da sole e da vista caratterizzati da qualità altissima e confort di calzata. Tutti gli occhiali, caratterizzati da colori accattivanti per un look unico, sono impreziositi da loghi Star Wars e Italia Independent in basso rilievo sulle aste e dettagli colorati sui musi e sulle aste.