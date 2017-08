Jeremy Meeks sensuale e hot al Carnevale di Barbados

Jeremy Meeks è apparso più sexy e hot che mai al Carnevale di Barbados insieme con la sua nuova compagna, l’ereditiera Chloe Green ( il cui padre Sir Philip Green è l’imprenditore miliardario proprietario di TopShop e Miss Selfridge). Archiviato il suo matrimonio con la moglie Melissa, dalla quale ha avuto due figli, il modello americano è felicissimo della sua nuova love story e la sua carriera di modello è in forte ascesa.

Di recente l’ex detenuto più sexy del mondo ed ex criminale statunitense è stato scelto come testimonial della nuova collezione autunno/inverno 2017-18 per Philipp Plein, lo stilista tedesco fondatore dell’omonimo marchio di moda che propone linee abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino.

Jeremy interpreta molto bene la nuova campagna pubblicitaria di Philipp Plein che celebra la diversità, la forza e l’individualità di ogni persona, rendendo omaggio a New York dove ognuno è il re del proprio quartiere, a prescindere dalla sua provenienza.