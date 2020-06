Johnny Coca è il nuovo direttore linea pelle donna Vuitton a partire dal 2 giugno. Porterà la sua esperienza e creatività ai prodotti di pelletteria femminile, lavorando al fianco di Nicolas Ghesquière.

Il designer nato in Spagna si è formato presso la Beaux-Arts e la scuola d’arte applicata di Boulle a Parigi. Ha iniziato la sua carriera come designer di accessori in pelle da Louis Vuitton prima di passare a Bally e poi a Céline con Phoebe Philo. Nel 2015 è stato nominato direttore creativo di Mulberry.

“Sono entusiasta – afferma Delphine Arnault – di dare il bentornato a Johnny in Louis Vuitton e nel Gruppo Lvmh. Rafforzerà la nostra energia creativa e la nostra capacità di innovazione. Johnny è in perfetta sintonia con lo spirito di Louis Vuitton e condivide la nostra visione”. “Sono felice di dare il benvenuto a Johnny in Louis Vuitton – aggiunge Ghesquière – e sono molto contento che si unisca a me in questo viaggio iniziato alcuni anni fa. Il team e io non vediamo l’ora di lavorare con lui nel mondo stimolante di Louis Vuitton”.

“Vorrei ringraziare Delphine e il Gruppo Lvmh per la loro rinnovata fiducia – commenta Johnny Coca – e sono molto onorato di tornare in questa prestigiosa maison, simbolo di viaggio e invito al sogno, dove l’immaginazione incontra l’innovazione e gli standard di eccellenza più elevati. È con orgoglio che mi unisco a Nicolas Ghesquière e ai team Louis Vuitton per sviluppare ulteriormente le collezioni di borse da donna. Per me, il viaggio ora è tornato al punto di partenza, nel luogo in cui ho avuto la fortuna di affinare la mia passione in prima persona e apprendere i fondamenti della lavorazione della pelle negli atelier di Asnières. Si apre un nuovo capitolo nella mia avventura creativa, in uno straordinario laboratorio che unisce patrimonio e modernità”.