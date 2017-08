Karlie Kloss femminista e nerd: “Dobbiamo piacere solo a noi stesse”

Karlie Kloss è una top model femminista, nerd e imprenditrice. La cognata di Ivanka Trump è la terza modella più pagata al mondo secondo Forbes. La 25enne supermodella ha rinunciato al contratto di Victoria’s Secret per tornare a studiare. Ha lanciato Kode with Klossy, un summer camp per ragazze dai 13 ai 18 anni interessate all’informatica, che eroga borse di studio e punta a cambiare il ruolo delle donne nel mondo della tecnologia.

Karlie Kloss ha compiuto 25 anni il 3 agosto scorso. E’ sempre in prima linea per difendere il corpo delle donne: “Dobbiamo piacere solo a noi stesse”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Karlie è felicemente fidanzata con il ricchissimo uomo d’affari Joshua Kushner, fratello di quel Jared marito di Ivanka Trump e vicinissimo all’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.