Karlie Kloss e il suo rapporto con la tecnologia: “Ti dà superpoteri”

Karlie Kloss è femminista e nerd di natura. La top model femminista, nerd e imprenditrice ha un rapporto davvero molto speciale e unico con la tecnologia. La cognata di Ivanka Trump, che è la terza modella più pagata al mondo secondo Forbes, quando era bambina sognava di diventare ballerina. “Sognavo la danza – ha detto la 25enne supermodella -, ho iniziato a esercitarmi a 9 anni. Poi sono diventata troppo alta (1.88!) per essere una professionista”.

E’ sempre in prima linea per difendere il corpo delle donne: “Dobbiamo piacere solo a noi stesse”. Come riesce a coniugare lavoro, impegno sociale, solidarietà femminile e vita sentimentale? “Devi aver fiducia in te stessa e le idee chiare su cosa sogni e su cosa vuoi ottenere – ha spiegato la brand ambassador di Swarovski – Devi andare verso i tuoi obiettivi con forza e con coraggio. Io mi sento la versione migliore di me stessa quando mi sfido a intraprendere nuove strade”.

Una donna forte, ambiziosa e molto determinata!