Kendall Jenner svela il must have dell’estate 2019

Kendall Jenner ha svelato il must have dell’estate 2019. Proprio come la famosa sorellastra, la star tv Kim Kardashian, anche la giovane e potente top model non può proprio rinunciare a questo capo… quale?

Il modello “tacchi infradito”. Torna di moda il Heeled flip-flop, il sandalo-infradito. La top model americana, che è la più influente e sexy del pianeta, ha indossato infradito più tacco di colore nero, leggermente curvo per effetto più raffinato. Nello scatto social, Kendall è apparsa con un vestito floreale a campana appena sotto il ginocchio e una elegante borsa Prada bianca con un cinturino in catena d’oro.

Che cosa ne pensate ragazze? Vi piace questo modello di infradito-sandalo? Lo indossereste oppure no?

