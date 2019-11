Kylie Jenner ha venduto le quote del suo brand beauty per 600 milioni di dollari al colosso Coty. La famosa, influente e ricca modella, fotomodella, stilista e imprenditrice statunitense ha dichiarato in una nota: «Sono entusiasta di collaborare con Coty per continuare a raggiungere ancora più fan con Kylie Cosmetics e Kylie Skin in tutto il mondo».

La più giovane miliardaria self-made al mondo ha così ceduto il 51% del suo marchio beauty Coty, che avrà il controllo finanziario su Kylie Cosmetics, mentre la 22enne star tv e imprenditrice manterrà il controllo creativo.

La sorellastra della celebre star tv statunitense Kim Kardashian ha dichiarato: «Questa partnership consentirà a me e al mio team di restare concentrati sulla creazione e lo sviluppo di ogni prodotto». Ora pare che Coty abbia proposto a Kylie un’espansione nel campo delle fragranze.

Affari milionari e stratosferici per la già ricca e potente Kylie! Congratulazioni!

Redazione-iGossip