Kylie Jenner spende cifre astronomiche per la security. L’ha rivelato il suo ex papà, che è diventato donna Caitlyn Jenner, durante una recente intervista. Sia Kylie sia Kendall spendono somme di denaro esorbitanti per le guardie del corpo.

Per entrambe le sorelle Jenner la sicurezza è fondamentale e preziosa. “Scommetto che Kylie spende tra i 300mila e i 400mila dollari al mese per la security”, ha detto Caitlyn. Le due top model e star tv non riescono proprio a farne a meno.

“È triste – ha dichiarato Caitlyn -, ma da sempre hanno delle guardie del corpo. E a loro piace che ci siano delle persone della sicurezza presenti”.

D’altronde per Kylie e Kendall sono noccioline dato che risultano essere tra le donne più ricche e potenti del pianeta.