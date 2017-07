Lara Stone e Jon Kortajarena stanno insieme. E’ sbocciato l’amore tra le due celebri star della moda internazionale. La 33enne super modella olandese e il 32enne top model spagnolo sono stati immortalati dai paparazzi a mano a mano per le vie della capitale francese durante la Fashion Week parigina. In altri scatti, i due piccioncini vip sono stati sorpresi mentre si scambiavano baci appassionati e travolgenti!

L’uomo immagine di Just Cavalli, Bally, Etro, Trussardi e Tom Ford e attore in A Single Man, struggente pellicola del 2009 girata dallo stilista e regista Tom Ford, ha pubblicato una di queste foto sui suoi profili Instagram e Facebook, scatenando una raffica di like, condivisioni e congratulazioni.

La neo coppia del fashion system internazionale sta mandando in delirio fan e paparazzi di tutto il mondo! Auguri!