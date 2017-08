Laurentin Cosmos ha deciso di lanciare una nuova collezione di scarpe da uomo con i tacchi. Anche lui vive sui tacchi a spillo da 24 anni. Lo stilista danese, il cui vero nome è Klaus Vemmer, li porta tutti i giorni da quando aveva 22 anni. Sono décolleté e stivali lussuosi con tacco fino a 11 centimetri rigorosamente gender-free, cioè adatti sia a uomini che donne. Sono disponibili dalla misura 35 alla 46, prodotte in Italia e ordinabili online.

Laurentin Cosmos è eterosessuale ed è stato sposato. Ha divorziato e tutte le sue compagne hanno sempre accettato le scarpe con i tacchi a spillo. Tutte, tranne l’ultima, con la quale il designer ha avuto una relazione di quattro anni: “Non è che non le piacesse il mio look — ha rivelato lo stilista al Corriere della Sera — era molto stressata da come le altre persone la guardavano e la percepivano, in quanto il suo ragazzo indossava tacchi alti, leggings in pelle e qualche volta una gonna in pelle. Alla fine, credeva che le stessi portando via qualcosa. Mi diceva: Come posso essere sexy e attraente se indossi tacchi più alti dei miei? Ci deve essere una differenza tra uomini e donne”. Una differenza che il designer non l’ha mai digerita: “Se lei può prendere in prestito i miei vestiti — e molte donne rubano dall’armadio maschile — perché io non posso fare la stessa cosa?”.

Cosmos ha lanciato questa collezione per soddisfare le nuove ed emergenti esigenze dei clienti: “Abbiamo tre tipologie di target. Primo: gli uomini come me e Jaden Smith, il figlio di Will Smith, ossia fashionisti che mescolano il guardaroba maschile con quello femminile. Siamo difficili da trovare. Secondo: le ragazze con il piede grande, per esempio nei Paesi nordici oltre il 13% delle donne porta misure superiori al 41 e mezzo. Terzo: i transessuali che sono alla ricerca di scarpe di qualità e negli Stati Uniti più di 1,4 milioni di persone sono considerate transgender“.