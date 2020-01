Le Gabrielle calzature ispirate da un’estetica concettuale e dalla bellezza della natura

Le Gabrielle calzature ispirate da un’estetica concettuale, dalla bellezza della natura e dal fascino dell’arte. L’importanza del dettaglio è un segnale di stile. Le scarpe determinano il portamento e possono definire uno stato d’animo.

In più permettono di sbizzarrirsi. L’obiettivo di Le Gabrielle è creare calzature “timeless” che non seguono le tendenze, ma coinvolgono un’idea più profonda. Non devono mai essere fuori moda anche indossandole dopo anni e portate in tutte le stagioni. La moda è fluida e non deve avere limitazioni. Indossare sempre quello che piace e non quello che si deve è la vera tendenza.

Le creazioni Le Gabrielle sono fatte ad arte da un team di creativi che lavorano la materia e la arricchiscono con dettagli importanti e preziosi: pietre, disegni dipinti a mano e materiali nobili sapientemente assemblati.