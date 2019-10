Le Gabrielle lancia Fluffy, simbolo di lusso e stravaganza ma anche di glamour e avanguardia. Nell’immaginario collettivo, lo zoccolo è associato istintivamente alla stagione calda. Ma Le Gabrielle non è solo una collezione poiché è un modo di essere, di sentirsi e sopratutto di indossare quello che piace e non quello che dice la moda.

Un concetto assoluto non esiste e tanto meno confini stabiliti dal tempo e dalle tendenze. Mettersi ai piedi uno zoccolo gioiello Le Gabrielle è un’idea, un vezzo, la certezza di avere un oggetto sartoriale creato e realizzato solo attraverso le mani di artigiani, artisti e orafi che mescolano abilmente le loro competenze dando vita ad un accessorio pregiato.

Le Fluffy Le Gabrielle sono la comfort zone ai piedi per sentirsi avvolte in un abbraccio morbido e rassicurante, soffice come una nuvola e candido come la neve.

Redazione-iGossip