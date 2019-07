Lucia Javorcekova è la nuova testimonial di Gooseberry Intimates

Lucia Javorcekova è stata scelta come testimonial di Gooseberry Intimates per la nuova campagna di intimo e costumi da bagno. La mitica e mitologica Mozzarellona ha condiviso alcune foto della campagna sul suo seguitissimo profilo Instagram, che vanta oltre 1,2 milioni di follower.

La grande protagonista internazionale di #escile, Lucia Javorcekova, appare in tutto il suo splendore con l’intimo e i costumi da bagno del noto brand di lingerie, facendo impazzire gli ormoni dei suoi scatenati e bollenti sostenitori.

I commenti positivi ed entusiastici dei suoi follower si sprecano e d’altronde non potrebbe essere diversamente. Le sue misure mozzafiato e il suo fisico giunonico fanno sognare milioni di fan. La protagonista del bollente calendario web 2016 sa molto bene come conquistare fan e critica. Non ha paura di mostrarsi senza veli e di sfoggiare il suo faraonico Lato B e il suo florido décolleté.

Visualizza questo post su Instagram ??????? ??? ? Un post condiviso da Lucia Javor?eková (@luciajavorcekova) in data: 16 Lug 2019 alle ore 4:29 PDT

A presto con nuove news, foto e indiscrezioni sulla modella, fotomodella, web influencer e promoter slovacca.

Redazione-iGossip