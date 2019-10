Lupita Nyong’o è il volto della campagna Watch Hunger Stop di Kors. Una campagna filantropica promossa da Michael Kors per combattere la fame nel mondo. A sette anni dal suo lancio, Watch Hunger Stop continua a sostenere il World Food Programme delle Nazioni Unite (WFP) e in particolare il programma di alimentazione scolastica.

La campagna Watch Hunger Stop ha già aiutato il WFP a consegnare più di 18 milioni di pasti ai bambini bisognosi. Ogni anno, per la Giornata mondiale dell’alimentazione il 16 ottobre, Kors mette a disposizione alcuni prodotti in edizione speciale per raccogliere fondi per il WFP.

Quest’anno, sul tema FOOD IS LOVE i prodotti includono una T-shirt e una shopping con la parola LOVE disponibili per l’acquisto online e in alcuni store del brand in tutto il mondo.

Michael Kors donerà 100 pasti aggiuntivi al WFP se chi acquista questi prodotti li indosserà e condividerà facendo un selfie con la T-shirt o la borsa e pubblicando la foto con l’hashtag #watchhungerstop.

Redazione-iGossip