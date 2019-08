Made in Italy alla conquista dei saloni espositivi americani. Ente Moda Italia (Emi) si allea infatti con il player fieristico Liberty Fashion Fairs Group (LFFG) per la promozione delle aziende italiane ai saloni moda di New York.

A partire dal 2020 Emi organizzerà la partecipazione di collezioni italiane di moda uomo, donna e swimwear rispettivamente nelle aree speciali “Italian Fashion” all’interno dei saloni Liberty, Capsule e Cabana. Alla collaborazione avviata da Emi con Liberty Fairs prende parte anche Sistema Moda Italiana (Smi) con la volontà di contribuire ad ampliare le attività promozionali per le aziende italiane più creative e orientate alle nuove tendenze, su un mercato come quello americano.

“Siamo felici di annunciare questa nuova collaborazione con Liberty Fashion Fairs Group – dice Stefano Festa Marzotto, presidente Emi e comitato internazionalizzazione Smi – Liberty organizza da qualche stagione progetti espositivi tra i più innovativi nel panorama fieristico in Usa”.

Redazione-iGossip