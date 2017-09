Maiorano Magazine: moda, stile e consigli a portata di clic

Maiorano Magazine ultime news: la rivista di fashion ideata e diretta dal fashion creator barese Vincenzo Maiorano sta riscuotendo grande successo in Rete. Dopo aver cambiato veste e rivoluzionato lo staff, il magazine di moda sta attirando sempre di più l’attenzione e l’interesse degli addetti del settore e delle nuove generazioni.

Il magazine di fashion e stile dell’esperto di moda barese Vincenzo Maiorano è un luogo virtuale dove pullulano contenuti freschi, innovativi e sempre aggiornati oltre a interviste ai divi della moda internazionale e consigli preziosi e utili su outfit, acconciature, make up e tanto altro ancora, senza dimenticare i must have degli ultimi decenni.

Il blog di moda www.maioranomagazine.com è ricco di riflessioni, articoli, news e anticipazioni sulle ultime tendenze delle maison di fashion più lussuose, famose e popolari del mondo.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto da tutti i componenti del Maiorano Magazine – ha dichiarato Vincenzo Maiorano a IGOSSIP.it – Il successo è di tutti perché i traguardi gli abbiamo raggiunto grazie all’impegno constante di ogni componente dell’equipe del magazine. Cerchiamo sempre di aumentare la nostra popolarità e il nostro impegno – ha proseguito il fashion creator pugliese -, ma soprattutto cerchiamo di aumentare e di far crescere il team, inserendo nuovi blogger, giornalisti, fotografi, modelle, truccatori, video maker e altri professionisti. Chiunque fosse interessato potrà contattarci all’indirizzo redazione@maioranomagazine.com”.