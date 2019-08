Manolo Blahnik ha acquisito Re Marcello, leader italiano nella produzione di calzature da donna. Nell’ambito dell’acquisizione e in quanto parte della stessa, l’attuale management composto da Bruno Re e Giuse Galazzi resterà in carica per il prossimo futuro, collaborando con il management della maison per garantire la continuità.

Fondato nel 1938 dalla famiglia Re, lo stabilimento situato a Vigevano (Pavia), produce scarpe da donna di lusso per il marchio Manolo Blahnik dal 1990. L’ingresso nel Gruppo Blahnik dei 77 artigiani altamente qualificati di Re Marcello rafforzerà il marchio Manolo Blahnik, spiega una nota dell’azienda “per favorire lo sviluppo del talento artigianale e per coltivare l’arte di produrre calzature per le generazioni future”.

Redazione-iGossip