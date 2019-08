Mattia Martone è il Gay più bello d’Italia 2019: la premiazione al Mamamia di Torre del Lago

Mattia Martone è il Gay più bello d’Italia 2019. Il giovane genovese è stato premiato il 23 agosto scorso al Mamamia di Torre del Lago. Ma chi è Mattia Martone, il vincitore del concorso nazionale di bellezza gay del 2019?

Mattia Martone ha 34 anni ed è originario di Genova, ma vive a Roma. Il vincitore del concorso è single, altruista, testardo, riflessivo e ottimista. “Non ho un uomo ideale. L’occhio fa la sua parte ma mi deve semplicemente prendere di testa”, ha confidato Mattia.

Ha spiegato che è molto importante partecipare ai Pride per far valere i nostri diritti. Attualmente lavora per una ditta alimentare.

Il vincitore del concorso ha poi ribadito che prima bisogna stare bene con se stessi e poi con gli altri. Sul podio sono saliti l’italo-siriano Nawras (secondo posto) e il pugliese Daniele (terzo posto).

Congratulazioni al vincitore Mattia Martone anche da parte della nostra redazione!

Redazione-iGossip