Melissa Satta è diventata stilista con Bata. La sexy showgirl e modella sarda ha disegnato una collezione capsule di calzature per il marchio che sa di femminilità e glamour. La bellissima testimonial della collezione Primavera 2017 di Sarah Chole ha disegnato una collezione fresca e giovane per la Fall/Winter, in vendita dal 20 settembre.

La brand Ambassador della linea Sarah Chole Melissa Satta ha voluto interpretare l’inverno con una nuova visione, con la consapevolezza di chi sa cosa significa indossare un paio di scarpe speciali, di chi trova nella calzatura un piccolo sogno di moda.

Un progetto speciale in cui la bellissima e sensuale testimonial della Christmas Capsule di Sarah Chole rivisita gli accessori iconici del brand attraverso il proprio punto di vista, che è più vicino agli occhi di chi le guarda da dietro una vetrina e che nel fashion cerca prima di tutto un modo per sentirsi bella.