Melissa Satta ha indossato alcuni capi della nuova collezione Primavera 2017 di Sarah Chole. La primavera di Sarah Chole è ricca di suggestioni, ispirazioni, stili diversi, perfetti per una donna dalle mille personalità, una cosmopolita che ama viaggiare nel mondo: un mood che oscilla tra Italia e Messico e crea un melting pot audace, che si fa notare. La collezione comprende capi adatti alla vita di tutti i giorni, jeans skinny, bluse, gonne a tubino, molto versatili, da indossare anche la sera. I colori sono delicati, perfetti per la primavera, come rosa, bianco, azzurro, ma non mancano tocchi forti di rosso, oro, nero, champagne. La nuova campagna è stata realizzata dal fotografo di fama internazionale Joseph Cardo.

Non esistono capi banali, ogni dettaglio è curato nel minimo particolare. Un’alternanza tra casual e elegante che si rivela vincente: i jeans si abbinano al soprabito lucido, pratico ma trendy, la classic t-shirt bianca è arricchita da stampe e dettagli couture e si indossa con la gonna a vita alta rosso intenso, l’intramontabile maglia a righe si rinnova in versione crop top ed è stilosa con una gonna asimmetrica. Abiti a rete e gonne con spacco di stampo militare si alternano a pantaloni in felpa decorati da paillettes per una femminilità versatile. La brand Ambassador della linea Sarah Chole Melissa Satta appare in tutto il suo splendore con i nuovi abiti della collezione Primavera 2017.

La moglie del calciatore ghanese del Las Palmas Kevin-Prince Boateng rappresenta il prototipo ideale di donna passionale, indipendente e sofisticata, e incarna i valori essenziali del brand: bellezza, eleganza e italianità.

A presto con nuove news, foto e indiscrezioni sulla bellissima e sensuale testimonial della Christmas Capsule di Sarah Chole.