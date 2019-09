Miky Falcicchio ha dispensato preziosi consigli agli aspiranti attori e modelli in occasione del nuovo anno della Fatti per il Successo Academy. Il talent scout, manager, casting director e fondatore di Fatti per il Successo Academy e del brand di kids fashion Crown 81 ha dichiarato a noi di iGossip.it: «Artisti non si nasce, ma si diventa lavorando sodo, cercando di custodire successi e insuccessi, migliorando le proprie potenzialità e attitudini attraverso lo studio».

«La formazione è più importante dei titoli ottenuti per caso o fortuna – ha detto l’ex modello e Mister Italia -, perché senza preparazione, le nostre possibilità di cavalcare l’onda del successo, si ridurrebbero al minimo. Indipendentemente dal settore o dalle aspettative, è importante iniziare presto per “arrivare” prima. Il mio consiglio è quello di studiare, perché un artista formato avrà sempre più chance di uno improvvisato arrivato lì per caso. Cinque minuti di popolarità non si negano a nessuno, la difficoltà sta nel rimanere sulla cresta dell’onda».

In questi ultimi anni gli iscritti all’accademia e agenzia Fatti per il Successo hanno partecipato con grande successo a diversi cortometraggi, contest e concorsi di bellezza: da Talent Kids 2019 a Miss Reginetta d’Italia fino ai corti girati in Puglia “Il cortile” e “La fine del bruco”.

Quest’anno Fatti per il Successo Academy si innova con nuovi docenti e nuovi corsi in vista del nuovo anno accademico: oltre alle classiche discipline (recitazione cinematografica e teatrale, dizione, tecnica, ecc.) ci saranno nuovi corsi a parte da quest’anno: danza, canto e radio. L’academy pugliese è sempre in continua evoluzione per essere al passo coi tempi e garantire sempre percorsi di alta formazione con docenti esperti e qualificati. Miky Falcicchio ha invitato tutti a seguire le pagine Instagram e Facebook dell’Academy per essere sempre informati e aggiornati sulle numerose attività e i diversi progetti in itinere.

Redazione-iGossip