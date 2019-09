La Camera Nazionale della Moda Italiana presenta Hotel MFW, l’ultimo fashion film diretto e prodotto dalla Creativity Factory The Blink Fish. Creato come celebrazione della Milan Fashion Week S/S 2020 (17-23 settembre, 2019), Hotel MFW presenta diverse stanze dell’hotel Mandarin Oriental di Milano popolate da ospiti unici alla vigilia della fashion week milanese. Inclusione, diversità e unicità formano il tema centrale del film, valori che sono fortemente promossi dalla Camera Nazionale della Moda Italiana.

I diversi look delle modelle sono stati curati dalla fashion editor e stylist Georgia Tal, supportando la design scene locale attraverso la selezioni di marchi situati in Italia, dagli emergenti ai più conosciuti, ossia Annakiki, The Attico, L’Autre Chose, GCDS, MSGM, Paula Cademartori, Sara Battaglia, Stella Jean e Vivetta.

The Blink Fish e la Camera Nazionale della Moda Italiana collaborano dal 2016 per creare una presenza online sempre più forte con nuovi contenuti video per la settimana della moda. Alcuni dei loro lavori più recenti, come Start the Buzz, Be Ready and Waiting Room, sono stati selezionati da diversi film festival internazionali, come Berlin Commercial, Aesthetica Short Film Festival e LA Fashion Film Festival ed hanno ottenuto importanti riconoscimenti.

