Milano Fashion Week Spring/Summer 2020: quali sono le sfilate più attese e ambite dell’evento globale sulla moda per antonomasia? Una settimana intera dedicata al fashion, seguita dai maggiori blogger, it girl e appassionati del settore. Al momento il maggiore interesse per questa settimana dedicata alle sfilate e agli eventi fashion viene da 5 Paesi: Italia (66,95%), Cipro (8,41%), Ucraina (6,67%), Russia (5,06%) e Germania (3,69%). Da qui arriva la maggior parte del traffico al sito cameramoda.it.

Settembre è arrivato e questo significa che torna il periodo più importante per il settore del fashion: il mese delle Fashion Week mondiali. Manca una settimana e Milano è già pronta ad aprire le sue porte per una nuova Milano Fashion Week, quella targata 2019, dove verranno presentati gli hot trend per la primavera/estate 2020. In questa occasione SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha condotto uno studio che ci ha fornito dati sulle aspettative generali per questa settimana di alta moda.

Le sfilate più attese della Milano Fashion week Spring/Summer 2020 sono: Gucci, Versace, Moschino, Fendi e Prada. SEMrush ha anche analizzato i dati relativi alle collezioni alle quali gli italiani si interessano di più in questo momento e il risultato ci conferma che anche le collezioni per la primavera e l’estate 2020 di questi brand sono le più attese dalle fashioniste italiane.

