Miss Italia 2019: Giada Pezzaioli conquista la fascia di Miss Puglia

Miss Italia 2019 si avvicina sempre più. Intanto la modella e mamma vip Giada Pezzaioli ha conquistato la fascia di Miss Puglia durante la finale regionale che si è tenuta al Monastero del Soccorso di Altamura alcuni giorni fa. La 25enne nata a Montichiari, in provincia di Brescia, ma residente a Lecce da dieci anni, lavora nell’ambito della moda e dell’estetica ed è felicemente fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano.

Alta 180 centimetri, capelli castani e occhi verdi, Giada si definisce sensibile, genuina e perseverante e ha deciso di partecipare a Miss Italia per rimettersi in gioco e dimostrare che l’essere mamma per una donna è un inestimabile valore aggiunto e non dev’essere vissuto come un limite o una colpa da espiare.

Il 6 settembre rappresenterà la regione durante la finale nazionale del longevo e famoso concorso nazionale di bellezza femminile, Miss Italia, che giunge all’ottantesima edizione. La finalissima sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai 1.

Redazione-iGossip