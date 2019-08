Miss Italia festeggia 80 anni e torna su Raiuno a settembre per l’edizione 2019, che si svolgerà a Jesolo (Ve) e sarà trasmessa venerdì 6 settembre. Proprio quando ormai sembrava esclusa da tutti i palinsesti Rai, Mediaset e La7, la patron del longevo e prestigioso concorso nazionale di bellezza femminile per antonomasia Patrizia Mirigliani ha ufficializzato la notizia durante l’ultima puntata del programma tv di Raiuno, La Vita in Diretta.

Parteciperanno ben 80 candidate in rappresentanza di tutte le regioni. Dopo sei anni di esilio su La7, lo storico concorso targato Mirigliani torna a Viale Mazzini. La novità di quest’anno riguarda proprio il televoto: la nuova Miss verrà eletta direttamente dal pubblico. Tra le possibili madrine di quest’anno spiccano i nomi di due celebri dive del cinema italiano famose in tutto il mondo: Gina Lollobrigida e Sofia Loren.

C’è grande attesa per il nome del conduttore di Miss Italia 2019. Dopo il due di picche di Mara Venier e Antonella Clerici, sono in pole position Flavio Insinna, Marco Liorni, Lorella Cuccarini e Milly Carlucci.

Redazione-iGossip