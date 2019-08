Miss Reginetta d’Italia 2019 in Puglia e Basilicata: la finale è il 9 agosto a Torre Quetta

Miss Reginetta d’Italia 2019 in Puglia e Basilicata sta per volgere al termine con la finale in programma il 9 agosto a Torre Quetta, Bari. Le aspiranti Miss e modelle che supereranno la finale regionale di Puglia e Basilicata, che si terrà nell’incantevole e suggestiva Riva Beach Club, andranno direttamente alla fase finale dell’ambito e rinomato concorso nazionale di bellezza femminile che si terrà dal 28 agosto all’1 settembre 2019 nella gettonatissima località turistica di Chianciano Terme, le cui serate finali condotte da Jo Squillo andranno in onda sulle reti Mediaset, Rete 4, Tv Class moda e TgCom.

Miss Reginetta d’Italia 2019 in Puglia e in Basilicata: le ultime news sulla finale

La finale regionale di Puglia e Basilicata di Miss Reginetta d’Italia 2019 si terrà il 9 agosto al Riva Beach Club e alla conduzione ci saranno il famoso manager ed ex modello Miky Falcicchio e l’attrice ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Marina Marchione. Ci saranno diversi ospiti vip alla finale regionale, tra cui la cantante ed ex concorrente di The Voice of Italy 2019 Micaela Foti. Ad accompagnare, aprire e chiudere l’evento ci sarà la musica di Marco Ninni e FiveP, due tra i dj producer più importanti del Sud Italia.

Inoltre sempre durante la serata del 9 agosto verranno selezionati i vincitori regionali di Puglia e Basilicata dei concorsi Talent Kids 2019 e Miss Reginetta Over 2019.

Miss Reginetta d’Italia 2019 in Puglia e Basilicata: i vincitori delle tappe provinciali

I vincitori della prima tappa provinciale, che si è tenuta il 27 giugno allo Sharivari di Bari, sono: Clarissa Flora ed Elenoire Iodice per Miss Reginetta d’Italia 2019, Franca Errico, Mariangela Cavalluzzi e Maddalena Lavecchia per Miss Reginetta Over 2019 e Martina Romano, Ketrine Altamura, Rossella Persia, Alyssa Mazzotta, Maria Sofia Porcella e Benola Rredhi per Talent Kids 2019.

I vincitori della seconda tappa provinciale, che si è tenuta il 4 luglio al Lido Cral AQP a Bari, sono: Angelica Lettini per Miss Reginetta d’Italia 2019, Antonia Pastore per Miss Reginetta Over 2019 e Joele Perrone per Talent Kids 2019.

I vincitori della terza tappa provinciale di Miss Reginetta d’Italia 2019, che si è tenuta il 25 luglio al Lido Baia del Sole di Monopoli, sono: Ilaria Lapalombella e Milena Bove per Miss Reginetta d’Italia, Emanuela Perrucci per Miss Reginetta Over 2019 e Kevin Mazzotta per Talent Kids 2019.

Redazione-iGossip