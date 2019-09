Mister Italia 2019 nel caos, due vincitori nel giro di una settimana: chi ha davvero vinto l’ambito titolo tra Giulio Schifi e Rudy El Kholti? [SCOOP]

Non mi era mai capitato in vita mia di scrivere a distanza di una settimana un articolo sui vincitori (praticamente sono in due!) di un identico concorso di bellezza anche abbastanza rinomato e famoso a livello nazionale, vale a dire Mister Italia. Sembrerà strano, ma quest’anno Mister Italia si è sdoppiato o meglio ancora è stato “clonato”. Due ragazzi hanno vinto praticamente lo stesso titolo a distanza di pochi giorni. Assurdo! Roba da matti!

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di Giulio Schifi che è stato eletto Mister Italia 2019 lo scorso 8 settembre a Trani in Puglia ed è stato premiato dalla presidente di giuria Vladimir Luxuria durante la finalissima condotta da Jo Squillo. La notizia è stata poi diffusa da diverse testate giornalistiche, agenzie stampa e siti. Fin qui nulla di strano.

Il 14 settembre scorso è stato eletto Mister Italia 2019 il 29enne bancario italo-australiano di origini marocchine Rudy El Kholti durante la finale nazionale del concorso che si è tenuta all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Il vincitore dell’Icn World Championship in Australia nella categoria Men’s Fitness è stato premiato da Denny Mendez, la Miss Italia 1996. Anche in questo caso tanti giornali, testate giornalistiche e siti hanno lanciato la notizia. Ma nessuno finora si è accorto che in realtà quest’anno abbiamo due vincitori per lo stesso e identico concorso nazionale di bellezza maschile.

A questo punto come direbbe Gigi Marzullo “la domanda sporge spontanea? Chi tra Rudy El Kholti e Giulio Schifi è il vero vincitore di Mister Italia 2019?”.

Redazione-iGossip