Moda mare donna 2020: i capi di abbigliamento più trendy per l’estate

Un forte cambiamento arriva negli armadi di tutte le donne a partire da questa primavera, le nuove tendenze estate donna descrivono una femminilità più libera, romantica, sensuale e a tratti trasgressiva.

A partire dai nuovi trends abbigliamento mare fino agli abiti da sera, ogni donna può mostrare il proprio lato femminile grazie ai numerosi abiti da mare di tendenza di questa nuova stagione estiva.

Vestiti leggeri, trasparenti e giochi di “vedo, non vedo” saranno le protagoniste per questa nuova estate calda, insieme ad uno dei simboli femminili più amato dalle donne: lo chiffon.

Fonte: yamamay.com

Non mancheranno abiti svolazzanti, top e foulard colorati e i due temi che hanno scaldato le passerelle di tutti i grandi marchi: animalier, jungle & tropical.

E’ tanta la voglia di dimenticare i mesi passati in casa, in un clima di forte stress, e l’estate 2020 è pronta a portare uno spirito leggero, di vacanza e di festa. Tra i colori protagonisti di queste nuove tendenze troviamo il giallo e le tante sfumature di rosa, pronte a conquistare il guardaroba di tutte le ragazze. I glitter saranno presenti ovunque, dai mini dresses ai blazer, fino agli abiti da spiaggia, pronti ad accendere colori e giochi di luce.

Abbigliamento moda mare donna 2020: le novità

Quello che stiamo sognando in questo momento è una speranza di gioia e divertimento per quest’estate, sogniamo il mare e anche quale sarà l’abbigliamento mare da tenere in considerazione. L’estate 2020 sta arrivando ed è ora di scoprire quali sono i look di tendenza da sfoggiare in spiaggia e durante le serate estive.

Dai costumi e vestiti da mare, come l’abbigliamento mare Yamamay, alle stampe animalier, la moda estate 2020 ha detto ufficialmente addio allo stile anni 50 e ai modelli da pin up. Tornano sulle spiagge i bikini e i costumi interi anni 80, super sgambati ed a vita alta.

Le spiagge saranno saranno colme da di costumi con stampe tropical & jungle e saranno proprio i colori i protagonisti di questa estate: dai colori neon alle tonalità pastello, non sarà difficile trovare costumi celeste acqua, rosa cipria, lilla, verde acqua e con mille tonalità di giallo.

Gli abiti da mare saranno caratterizzati dai fiocchi, ottimi da indossare al bar per un aperitivo, maxi fiocchi da portare dietro al collo o sulla spalla, pronti a donare uno stile più romantico e sofisticato.

La grande novità di questo anno è lo stile polka-dot, tornano i pois in chiave contemporanea, con contrasti accesi ed eccentrici hanno già conquistato tantissime donne.

Volants e ruches continueranno ad essere il dettaglio perfetto anche per questa nuova stagione, applicati su vestiti, costumi interi e bikini.

Infine ci sono loro, le espadrillas conquistano ancora una volta le passerelle più famose, pratiche e chic, anche per questa nuova stagione estiva sono disponibili in tante versioni e colorazioni differenti. Per un abbinamento perfetto in stile urban è possibile abbinare una it-bag alle espadrillas e rendere il proprio outfit più cool.