Naomi Campbell con la mascherina in aereo: “È per la gente che tossisce”

Naomi Campbell utilizza sempre la mascherina in aereo. La supermodella iconica ha svelato sul suo canale Youtube l’amore per il volo. A determinate condizioni, però: prima di ogni decollo, infatti, non può fare a meno di disinfettare il suo posto a sedere e ogni oggetto che entri in contatto con lei.

«La gente tossisce e starnutisce, e non sto mai senza la mascherina», ha dichiarato la Venera nera.

Disinfetta, quindi, con delle apposite salviettine, il telecomando, lo schermo del televisore, persino la lucetta. «Non mi importa di quello che pensa la gente di me», ha dichiarato la diva delle dive della moda internazionale nell’ultimo video caricato sulla piattaforma. Una signora, seduta dietro di lei ha scherzati: «Pulisce anche il mio posto?».

Naomi Campbell copre sempre il suo sedile con una speciale coperta: «La cambio ogni settimana, anche per scegliere nuovi colori, che mi rendono felice».

Redazione-iGossip