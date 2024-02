Naomi Campbell ha firmato una capsule donna con Hugo Boss dedicata alle viaggiatrici. La collezione svolge un ruolo importante nella strategia di accelerazione di crescita del marchio nel settore dell’abbigliamento femminile. La capsule comprende infatti capi iconici per guardaroba h24. Combinando silhouette moderne con la proverbiale sartorialità del marchio, la collezione comprende capispalla, capi in tessuti tecnici, capi sportivi di alta qualità e calzature.

I look principali includono rivisitazioni moderne di capi sartoriali due pezzi, come un abito doppiopetto grigio gessato in lana elasticizzata con finitura antipiega. A questo si aggiunge una giacca nera con collo a scialle, realizzata per essere abbinata a una camicia bianca e a leggings in un tessuto elasticizzato. Un altro look presenta una versione aggiornata del classico trench, realizzato con una stampa leopardata all-over, dettagli in rilievo e una pratica finitura idrorepellente. Una tuta da jogging oversize con stampa leopardata e tessuto in jersey tecnico offre una perfetta combinazione di comfort ed eleganza.

“Nella collezione sono presenti capi versatili e facili da indossare, capi che riflettono il mio modo di essere – commenta la top model Naomi Campbell – che sono sempre pronta per le avventure future, ma non voglio rinunciare al mio stile. I capi sono inoltre caratterizzati da tessuti anti-piega che si possono mettere in valigia senza problemi”.

“É sempre un onore – aggiunge Marco Falcioni, svp of creative direction di Hugo Boss – lavorare con Naomi. E’ stata una sua idea quella di creare una collezione pensata per i viaggiatori, traendo spunto dalle proprie esperienze, gusti e passioni. Naomi ha condiviso input creativi significativi durante tutto il processo di sviluppo, mixando i codici tipici di Boss con il suo stile iconico”.

I tessuti utilizzati sono cashmere, cupro e maglieria di lusso. La palette comprende viola, nero, bianco e color mandorla. La campagna è stata scattata dal fotografo Mikael Jansson, con la direzione creativa di Trey Laird. Styling, Jenke Ahmed Tailly.