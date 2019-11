Nicki Minaj realizza una capsule collection per Fendi

Nicki Minaj ha realizzato una capsule collection per Fendi, dedicata al guardaroba di tutta la famiglia, donna, uomo e bambino. L’artista, considerata un’icona fashion grazie al suo stile audace e sexy, ha lavorato con Silvia Venturini Fendi e il team di design per creare una collezione da inserire come nuovo capitolo della FF Series, dedicata dunque al logo della maison romana.



L’ispirazione futuristica della rapper incontra il glamour di lusso del marchio in questa capsule dal titolo evocativo, Fendi Prints On, dove l’iconico logo FF all-over si combina con superfici metalliche e con ricche texture. Accostando silhouette over e molto aderenti, la linea fonde capi realizzati tramite preziose tecniche artigianali con outfit per il tempo libero.

Una cascata di paillettes è ricamata su un abito in tulle, mentre una giacca a vento maxi in organza di nylon reca stampati i motivi del logo. Piumini e cappotti oversize sono reversibili, un bomber in visone e montone rivela maniche a maglia.

Redazione-iGossip