Nyle DiMarco bello e irresistibile negli scatti di Taylor Miller

Nyle DiMarco appare più bello e irresistibile che mai negli scatti realizzati da Taylor Miller. Il 28enne modello, attivista e attore americano fa impazzire davvero tutti! L’attore della serie televisiva Switched at Birth – Al posto tuo e del film In the Can stupisce sempre le sue numerose ammiratrici e i suoi fan gay.

Il primo concorrente sordo ad aver vinto America’s Next Top Model Nyle DiMarco è molto amato e seguito sui social network, dove pubblica diverse foto e numerosi video riguardanti la sua carriera e vita privata.

E ora vi lasciamo con il suo buongiorno social!

Good morning everybody!! Un post condiviso da Nyle DiMarco (@nyledimarco) in data: 2 Lug 2017 alle ore 06:46 PDT