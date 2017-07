Nyle DiMarco super hot e sensuale su Instagram

Nyle DiMarco sta mandando in delirio le sue numerose ammiratrici e i suoi fan gay sui social per le sue bollenti foto d’estate. Qualcuno di voi si starà domandando: chi è Nyle DiMarco? E’ un modello, attivista e attore statunitense. E’ nato l’8 maggio 1989 a Queens, New York. E’ alto 1,91 m. Ha recitato nella serie televisiva Switched at Birth – Al posto tuo e nel film In the Can. E’ il primo concorrente sordo ad aver vinto America’s Next Top Model.

Nyle DiMarco ha poi partecipato e vinto la 22ª stagione di Dancing with the Stars, edizione americana di Ballando con le stelle, appaiato con la ballerina professionista Peta Murgatroyd.

Will you be my beach? ? Un post condiviso da Nyle DiMarco (@nyledimarco) in data: 16 Lug 2017 alle ore 09:12 PDT

Ha poi preso parte alla sitcom del network Hulu, Difficult People e nel giugno 2016 ha sfilato in passerella per Giorgio Armani nella settimana della moda di Milano per la stagione primavera/estate 2017.

I need to save water and shower with someone ??? ?: @taylormillerphoto Un post condiviso da Nyle DiMarco (@nyledimarco) in data: 5 Apr 2017 alle ore 10:58 PDT

Per quanto riguarda la sua vita privata, il modello e attore statunitense ha rivelato di essere fluido!