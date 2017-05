Penelope Cruz testimonial di Carpisa per altri due anni

Penelope Cruz è stata confermata testimonial di Carpisa. La 43enne attrice spagnola ha firmato altri due anni per le borse Carpisa. “Cerco di capirle e comprendere cosa hanno bisogno – ha detto la star spagnola – Sono donna e mamma pure io. Lavorare poi con Gianluigi e il suo team, rende tutto più facile. Libertà, entusiasmo, calore. Nel DNA di noi spagnoli”. Gianluigi Cimmino, ceo di Carpisa, ha rivelato: “Lavoreremo assieme fino al 2019. Oltre a essere il nostro volto e firmare con la sorella la capsule di borse, Penelope diventerà regista di una serie di short movie legati alle nuove campagne”.

Il ceo di Carpisa ha poi aggiunto: “Presentiamo in Spagna il nuovo progetto legato alla linea di valigie di ultima generazione, anche con ruote intercambiabili e colorate, sia in policarbonato sia in Gotech, nuovo materiale brevettato dalle prestazioni eccezionali. La valigia oggi è protagonista di un universo complesso. Nei CarpisaGo si troveranno i modelli più diversi, ma anche accessori ad hoc per il viaggio, oggi sempre più complicato se si tratta di voli low coast. Inoltre una linea di abbigliamento travel con i capi essenziali se si dimentica qualcosa o il bagaglio dopo un volo ritarda”.

Il brand di proprietà di Maurizio e Raffaele Carlino e parte di Pianoforte Group con Yamamay e Jaked ha fatturato 310 milioni di euro nel 2016.