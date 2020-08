Pietro Boselli bellissimo e irresistibile in costume per Petra Design

Pietro Boselli è apparso bellissimo e irresistibile in costume per la nuova collezione di Petra Design. Petra è una linea di activewear ispirata nel nome e nel design alle pietre naturali che deriva dall’idea di coniugare i diversi aspetti della vita dell’ex professore di matematica più sexy del mondo in un unico prodotto e brand.

Pietro Boselli in costume – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la nuova linea di costumi, l’iconico slip da bagno Malaga è stato realizzato in Italia ed è progettato per una vestibilità perfetta senza trasparenza e garantisce libertà di movimento.

Pietro Boselli – Foto: Facebook

Realizzato con reti da pesca riciclate, è resistente al cloro, alla crema solare e all’olio e offre un’elevata protezione dai raggi UV per il nuoto all’aperto. Le foto mozzafiato dell’ex professore di matematica, modello e designer in costume Petra sono state condivise sulle pagine Facebook e Instagram di Boselli, raccogliendo una valanga di like, commenti positivi e condivisioni.

Pietro Boselli – Foto: Facebook

E voi cosa ne pensate di questa nuova linea di costumi? Vi piacciono?