Pietro Boselli in costume dopo una sessione di nuoto in piscina

Pietro Boselli è apparso in costume dopo una sessione di nuoto in piscina su Instagram e ha subito mandato in tilt la Rete. Battezzato dalla stampa internazionale come il professore di matematica più sexy del mondo, il bellissimo top model italiano riesce sempre a surriscaldare l’atmosfera dei social network…

Il fisico da urlo e il viso angelico fanno impazzire le sue numerose fan e i suoi ammiratori gay. Il 28enne professore e supermodello italiano, originario di Negrar nel Veneto, continua ad essere uno dei volti copertina più ambiti del momento. Dopo aver posato in mutande per Dsquared a Milano, Boselli si è poi spogliato per Men’s Health e ha ricevuto il premio come uomo più elegante del 2016 dalla celebre rivista britannica gay Attitude.

Fisico muscoloso, fascino irresistibile e sguardo angelico per la nuova stella della moda internazionale. Quali sono i suoi segreti di bellezza? L’ex lecturer, una specie di assistente, della prestigiosa e rinomata University College London si allena una o due volte al giorno e segue una dieta molto attenta e rigorosa per essere sempre al top della forma, come documentano i numerosi scatti condivisi sui suoi profili social.

