Procklfashion ha portato un vento di freschezza nel mondo della moda in Italia. Lo rivela la stampa francese, in particolar modo Marie Claire. La piattaforma italiana specializzata nel prêt-à-porter italiano è la prima vetrina online di prêt-à-porter di lusso dedicato alle donne che desiderano sentirsi belle e uniche.

“Le collezioni firmate Procklfashion.it sono particolari ed esclusive, proprio come la loro creatrice Tanja Prockl. Un riflesso delle nuove tendenze della creazione italiana, che abbina prodotti esclusivi e ricercati di grande qualità. Crea una relazione con ogni cliente, che guidate passo per passo potranno contare su una squadra di consiglieri per trovare l’outfit ideale tra tutti gli elementi proposti”, ha scritto Marie Claire Francia.

“Voglio che si sentano viziate. Quando indossano i nostri vestiti, devono sentirsi uniche, diverse, sentire tutta la passione che abbiamo per questo settore – ha detto Tanja alla famosa rivista francese – Procklfashion.it è una vera e propria ode alla creatività, alla fantasia, un luogo dove la moda è sinonimo di libertà e di originalità”.

Intanto prosegue l’anno d’oro della moda italiana. Camera Moda ha diffuso i dati che documentano che il Made in Italy nel primo semestre del 2019 ha segnato un importante incremento nell’export, segnando un ragguardevole aumento degli ordini del 7,3% rispetto al primo semestre del 2018.

Redazione-iGossip