Quali sono i prodotti Beauty per l’estate?

Il make-up dovrebbe essere sempre l’espressione di se stesse e di come si vive il quotidiano e le occasioni, e i prodotti beauty per l’estate promettono di esaltare al meglio questa caratteristica del make-up.

Questa stagione promette di lanciare una vera e propria sfida ovvero ricercare un look sempre meno determinato dai cosmetici e sempre più definito dalla realtà vissuta. Essere se stesse rende bellissime, soprattutto se il trucco riesce a esaltare la vera essenza delle donne.

È ora di scoprire quali saranno i prodotti beauty per l’estate e quali effetti andranno di moda! Le alte temperature e le tendenze del momento impongono la scelta di prodotti capaci di adattarsi al cambiamento di clima e stile.

Emulsioni “effetto gelo”, lozioni rinfrescanti, acqua termale e lucidalabbra dalla texture fresh riescono a lenire la pelle accaldata e donare una sensazione di freschezza. Come resistere alle alte temperature?

Riprodurre l’effetto del sole con bronzer luminosi

Prevenire i danni cellulari con creme solari in grado di rinforzare il principio a contatto con acqua e sudore

in grado di rinforzare il principio a contatto con acqua e sudore Vaporizzare sul viso uno spray rinfrescante per raffreddare o fissare il trucco

per raffreddare o fissare il trucco Avvalersi di oli autoabbronzanti con un alto fattore di protezione per colorare al meglio la pelle

con un alto fattore di protezione per colorare al meglio la pelle Idratare la pelle con burro corpo dopo sole

dopo sole Usare un primer leggero , rinfrescante e opacizzante prima del fondotinta

, rinfrescante e opacizzante prima del fondotinta Usare blush simile al colore dell’abbronzatura

simile al colore dell’abbronzatura Avere a portata di mano una texture cremosa per proteggere la pelle dai raggi solari, colorare la pelle e coprire le imperfezioni

per proteggere la pelle dai raggi solari, colorare la pelle e coprire le imperfezioni Acquistare una crema per sopracciglia per riempire e ridefinire gli archi con una alta tenuta

per riempire e ridefinire gli archi con una alta tenuta Usare un mascara resistente ad acqua e sudore

ad acqua e sudore Munirsi di lipstick nutrienti

Proteggere ed esaltare i capelli con shampoo ricchi di pro-vitamina B5, vitamina E e agenti antiossidanti

ricchi di pro-vitamina B5, vitamina E e agenti antiossidanti Usare smalti in versione spray per non rovinare il momento della manicure

Tutti i prodotti beauty per l’estate devono realizzare un look impeccabile per rispettare la vera essenza della donna e strizzare l’occhio alle tendenze di stagione. Non resta che scoprire come esaltare la bellezza naturale!

Make-up invisibili

I make-up real nudes saranno i veri protagonisti di stagione. L’obiettivo sarà essere quello di riprodurre la naturale lucentezza della pelle, sottile, fresca e senza pensieri. Primer di qualità per correggere le discromie e grana della pelle senza aggiungere spessore, veli di cipria per aggiungere tocchi di luce e blush e bronzer per creare volumi naturali del viso.

Il Mul Gwang è una tecnica coreana ideale per incarnare al meglio lo spirito del beauty di stagione. Oli per il viso dove si stende l’illuminante e BB o una CC Cream risultano perfetti per conferire un aspetto radioso e fresco, come se ci si fosse appena docciati.

Il backstage di Elisabetta Franchi e le proposte trucco dei Make Up Artists di Fendi presentano volti ben truccati e base luminosa!

Occhi freestyle

Il trucco occhi viene reinterpretato a favore di un uso del colore molto spontaneo, veloce e poco tecnico. Stendere con le dita, macchie di colore e focus cromatici improvvisati sembrano essere la chiave del successo della nuova bella stagione.

Secondo il make up artist trendsetter Terry Barber: “Bisogna iniziare sul viso il più possibile nudo, come una melodia di fondo a basso volume da spezzare improvvisamente con una nota forte. Basta un solo focus ad alto voltaggio cromatico per trovare nuova energia”.

E sembrano confermare la tendenza la gamma dei verdi e dei blu di Versus Versace, i colori smeraldo per occhi da guerriera urbana di Emilio Pucci, le sfumature del turchese che raggiungono anche le tempie di Max Mara e il ritrovato arancione a mezzaluna fra palpebra e sopracciglia by Ferragamo.

Labbra lips

Quest’estate le labbra si vestono di colori classici dai fragola ai ciliegia, ma rigorosamente matte. Val Garland svela che “ Quando il volto splende grazie a blush e illuminanti effetto glow, il finish vellutato di un bel rosso spicca come un petalo di rosa, con un contrasto molto elegante e facile”.

Le passerelle fanno da eco al consiglio di Garland con le nuance del rosso e non solo: Jason Wu va in scena un rosso neon, Cushnie et Ochs puntano su un labbro superiore rosso ciliegia e un labbro inferiore fucsia matte e Pat McGrath elogia le nuance scure come lampone, vino e cioccolato rese fresh grazie a uno strato di gloss scintillante.