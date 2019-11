Professione modella è il nuovo fashion concept di Fatti per il Successo Academy del manager e talent scout pugliese Miky Falcicchio. Questa nuova creatura legata al mondo della moda è nata per diversi e importanti motivi. Il nuovo segmento dell’Academy vuole soddisfare numerose richieste per raggiungere diversi obiettivi in linea con le nuove esigenze del mercato dello show business.

Professione modella: le indicazioni di Miky Falcicchio

Il fondatore di Fatti per il Successo Academy e del brand di kids fashion Crown 81 ha spiegato sui profili Instagram, Twitter e Facebook che il concept è dedicato alle aspiranti modelle e influencer, ma che richiede un lavoro di ricerca più ampio, promozione d’immagine e management.

Che cosa devono fare tutte le aspiranti modelle e influencer per entrare a far parte di questo nuovo e ambizioso progetto di promozione e management artistico? Quali requisiti anagrafici devono possedere? Il titolare dell’Accademia Fatti per il Successo, Miky Falcicchio, ha invitato le ragazze interessate, che hanno un’età compresa tra i 17 e i 30 anni, a inviare il cv o semplicemente i dati personali con allegato due foto a modellaprofessione@gmail.com. I profili idonei verranno ricontattati per entrare a far parte dell’Academy.

Professione modella: gli obiettivi del concept

Uno dei principali obiettivi è quello di costruire un percorso su misura, adattandolo ai nuovi mutamenti del mondo dello spettacolo. Oggi non si può vivere dal semplice lavoro di modella, ma occorre adattarsi ai nuovi sistemi di comunicazione per poter ricoprire diversi ruoli che vanno dalla web influencer alla modella fino alla showgirl in tv. La parola d’ordine è sempre una: umiltà. Che cosa significa? Per alcune potrebbe essere una bestemmia, ma per chi lavora da tanti anni nello show business nazionale e internazionale è un valore evergreen, prezioso e fondamentale. Purtroppo oggi tantissime aspiranti modelle, web influencer, showgirl e starlette si sentono già arrivate e all’apice del successo, dopo aver avuto pochissime esperienze nel mondo del jet set e dei concorsi di bellezza, senza aver fatto la classica gavetta e senza avere alle spalle una buona preparazione teorico-pratica utile per affrontare le successive e durissime sfide professionali che richiedono aggiornamenti costanti e formazione continua. Non hanno bene in mente il valore del sacrificio e l’importanza dell’essere umili e semplici nell’affrontare qualsiasi sfida professionale, senza snobismi da dive di Hollywood. Qualsiasi lavoro porta con sé sconfitte, soddisfazioni, umiliazioni, successi e insuccessi, ma soprattutto dopo le esperienze negative, che forse sono le più importanti e significative poiché consentono di rafforzare e potenziare le proprie capacità e abilità, occorre sempre rialzarsi subito con la consapevolezza e la convinzione che si deve dare di più e meglio.

Un altro importante obiettivo di questo concept è il management di aspiranti modelle e influencer da lanciare, proporre e inserire nel mondo della moda, dello spettacolo, della televisione e della pubblicità attraverso una solida preparazione teorico e pratica oltre a un’attenta cura dell’immagine mediante il supporto dell’ufficio stampa e un’efficace strategia di comunicazione online. Tra i primi profili selezionati spicca quello di Mariana Nesta, che è stata di recente una delle protagoniste di Lui e Lei, la nuova produzione di Antennasud.

Redazione-iGossip