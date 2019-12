Rina Lipa è la testimonial della nuova campagna Red Valentino. L’attrice emergente è stata ritratta dalla fotografa Sharna Osborne. La sorella della famosa Dua Lipa insieme alle modelle Celina, a Rina, Bo, e Zoe sono lasciate libere di esprimersi recitando, ballando e suonando in modo non convenzionale in una spazio che imita il teatro di una scuola.

Con un’estetica immediatamente riconoscibile e una visione unica di ciò che significa catturare la figura umana, Sharna Osborne, nata in Nuova Zelanda e residente a Londra, ha creato un genere unico nel campo della fotografia della moda. La diciottenne Rina Lipa è conosciuta come la sorella minore della famosa cantante Dua Lipa. Vantando oltre 700.000 follower su Instagram, ora sta entrando sotto i riflettori come attrice emergente.