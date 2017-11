Rita Ora confermata testimonial per il nuovo spot Tezenis

Ri

ta Ora è stata confermata testimonial per il nuovo spot Tezenis, in cui l’artista canta la canzone Your Song, scritta insieme al suo collega Ed Sheeran e a Steve Mac. Nello spot la bellissima e sexy cantante appare in outfit total black e super sexy tempestato da una cascata di stelline gold luminosissime.

“Rita Ora, cantante di successo e icona di stile è nuovamente la protagonista di un vincente spot tv, ma la vediamo per la prima volta nelle sue vesti originarie, quelle di cantante, brandizzate Tezenis ovviamente – ha spiegato l’ufficio stampa di Tezenis – Rita non recita più una parte, ma resta davvero se stessa e canta il suo nuovo singolo che sarà la soundtrack dello spot televisivo”.

E’ davvero intrigante e irresistibile, non credete?