Roberta Redaelli presenta la sua nuova collezione autunno-inverno 2019/2020, che rappresenta un magico viaggio in giro per il mondo attraverso un elemento unico, trasversale a tutte le culture, un elemento da sempre evocativo e pieno di fascino: il tappeto.

Atmosfere esotiche e scenari lontani vengono richiamati alla mente dalla stampa “In Viaggio” che dà nome alla collezione.

Una fusione di Kilim, tappeti tibetani, Mashad e Jaipur dai colori vivaci che rimandano ad un universo antico fatto di tinture naturali, mistero e magia. Un universo lontano che seduce e affascina tra linee raffinate e spirito Gipsy. Ricercati jacquard si sposano con sete preziose per avvolgere la donna che li indossa come una regina di terre lontane.

I colori sono quelli della natura, che fin dall’antichità vengono utilizzati per tingere le stoffe secondo arcaici rituali. E così troviamo malachite, cinabro, carminio, sandalo, indaco e azzurrite che dipingono i capi in tessuto maglia del brand e rendono unici i disegni di stampa proposti.

Per celebrare il tema del viaggio la stilista ha scelto di ambientare la campagna fotografica in due location d’eccezione del territorio comasco, che del viaggiare hanno il sapore e la tradizione: i cantieri nautici Matteri di Lezzeno specializzati nei mitici e intramontabili motoscafi Riva che ogni anno richiamano turisti da tutto il mondo e la sede dell’Aero Club Como, che vanta il primato da Guinness World Records come più antica organizzazione di volo con idrovolanti e scuola di volo idro del mondo. La scelta di queste due location è stata dettata anche dalla voglia di dedicare un omaggio alla città di Como e alle sue peculiarità non solo artistiche e paesaggistiche.

Il legame con il territorio comasco è molto forte per la stilista che dopo il successo della collezione estiva ha deciso ancora una volta di metterci la faccia come modella d’eccezione negli scatti firmati dall’insostituibile talento comasco della fotografia internazionale, Guido Taroni. “In Viaggio” è una collezione di carattere e dal sapore etno-chic che conquista al primo sguardo.

Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Guido Taroni.

Redazione-iGossip