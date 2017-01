Roberta Tirrito sbanca su Instagram: le foto hot della modella e fashion influencer

Roberta Tirrito è una giovanissima modella e fashion influencer che fa impazzire il popolo della Rete. Fisico perfetto, curve da capogiro e sguardo magnetico e accattivante. Ha in poche parole tutte le carte in regola per diventare una star della moda e sbancare nel mondo dello spettacolo italiano e non solo. Come tante ragazze, anche lei si è fatta conoscere e apprezzare grazie al famoso e popolare social network Instagram.

Roberta Tirrito ha 21 anni ed è di origini siciliane, ma attualmente abita a Torino dove studia recitazione e lavora come modella e fashion influencer. Lavora da quando ha 17 anni nel patinato mondo della moda. Ha infatti posato per Maxim Italia all’età di 18 anni, a settembre 2016 ha partecipato al programma Take Me Out in onda su Real Time e questo mese ha posato per un bellissimo e bollente servizio fotografico per GQ Italia.

Al suo profilo Instagram @robertatirrito sono iscritti oltre 221mila follower e ne siamo certi che il numero è destinato a crescere vertiginosamente a breve. Noi continueremo a seguire la modella palermitana Roberta Tirrito e le facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua carriera.

A presto con nuove news e foto su Roberta Tirrito!