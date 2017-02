Si possono portare le sneakers in ufficio?

Ci sono luoghi di lavoro in cui è quasi obbligatorio vestirsi eleganti, anche se sempre più il dress code si va ammorbidendo. In banca, per esempio, si può andare anche senza tailleur, giacca e cravatta, e senza tacchi alti. Ma si possono mettere le sneakers in ufficio? E in quali occasioni? Quali sono le ultime proposte del mondo della moda per chi vive 8 ore al giorno nel chiuso di un ufficio? Vediamole insieme.

Non è semplice, diciamolo subito, mettere insieme un outfit adatto all’ambiente di lavoro e alle sneakers, le scarpe sportive più famose, senza risultare troppo casual o sciatti. Le modelle in passerella ci danno qualche suggerimento: le scarpe più sportive si possono indossare con una gonna pencil e un top, o magari con una gonna in pelle. Va benissimo anche un pantalone nero e un blazer: un look che si può indossare comunemente anche con i tacchi in ufficio. Le sneakers si possono indossare anche con una felpa e una gonna plissè, o con gli skinny jeans e una camicia oversize. L’importante è che si crei sempre un bell’accostamento, che non sia troppo stridente. Esistono anche scarpe da ginnastica con un rialzo appena accennato, che slancia la figura e dà eleganza a tutto il look. Non mancano le scarpe limited edition, con pailettes e mille colori, per gli animi più estrosi.